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FOMGET'in şampiyonluğu tescillendi

TFF Etik Kurulu, Fenerbahçe'nin lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar karşısında soruşturma açılan ABB FOMGET'in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu tescilledi.

calendar 16 Mayıs 2025 22:11
Haber: DHA
FOMGET'in şampiyonluğu tescillendi
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar karşısında 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde araştırma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu kararını açıkladı.

TFF Etik Kurulu'nun aldığı karara göre ABB FOMGET'in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu tescillendi. Ligi şampiyon bitiren ABB FOMGET Kulübü, resmi internet sitesinden verilen kararı spor severlere duyurdu.

ABB FOMGET, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"ABB FOMGET'in 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."





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