Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:05

Ali Koç istifa etti mi? Son dakika Ali Koç istifa edecek mi?

Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig'in 34. haftasında evlerinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmalarının ardından Başkan Ali Koç ve yönetimine yönelik büyük bir tepki gösterdi. Maç boyunca ve özellikle Beşiktaş'ın golünden sonra tribünlerden yükselen "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratları, sarı-lacivertli camiada gündemin en üst sırasına yerleşti. Peki, Ali Koç istifa etti mi? Son dakika Ali Koç istifa edecek mi?

Ali Koç istifa etti mi? Son dakika Ali Koç istifa edecek mi?
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Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Ancak, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesi, Fenerbahçe tribünlerinde adeta bir şok etkisi yarattı. Bu golün ardından, uzun süre boyunca tribünlerden "Yönetim istifa", "Ali Koç istifa" ve "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin!" şeklinde yoğun tezahüratlar yükseldi.

İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin beklenen reaksiyonu gösterememesi ve etkisiz oyunu, tribünlerdeki öfkeyi daha da artırdı. Maçın son düdüğüne kadar Kadıköy tribünleri "istifa" sesleriyle inledi.   

Ali Koç istifa etti mi? Son dakika Ali Koç istifa edecek mi?

Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe camiasında en çok merak edilen soru "Ali Koç istifa etti mi?" oldu. Maçın ardından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Ali Koç'un şu an itibarıyla istifa etmediği yönünde bilgiler bulunmaktadır. Ancak, taraftarların bu denli büyük bir tepkisi ve yönetime olan güvensizlikleri, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler açısından kritik bir önem taşıyor.

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