KFC ve Pizza Hut Ne Zaman Açılacak? - 2025

Şubat 2025'te Türkiye'deki tüm şubelerini kapatan KFC ve Pizza Hut, Yum! Brands'in yeni franchise ortaklarıyla yaptığı görüşmeler sonrası yeniden açılmaya hazırlanıyor. Türkiye pazarına geri dönüş için çalışmalarını sürdüren şirket, bazı şubeleri doğrudan kendisi işletmeyi planlıyor. Açılış tarihi ise görüşmelerin tamamlanmasına bağlı olarak netlik kazanacak.

Yum! Brands, Türkiye'deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesinin Şubat 2025'te kapanmasının ardından Türkiye pazarına geri dönüş için hazırlık yapıyor. Yum! Brands, şubelerin yeniden açılması için merkezi yatırımcılarla görüşmelere başladı. Bu görüşmeler, yeni franchise ortaklarının belirlenmesi ve bazı şubelerin Yum! Brands tarafından doğrudan işletilmesi üzerine yoğunlaşıyor. Kapanma sürecinde Türkiye'nin 87 milyonluk pazarının önemini vurgulayan Yum! Brands, "Türkiye'ye olan bağlılığımız devam ediyor, mümkün olan en fazla şubeyi yeniden açacağız" açıklamasını yapmıştı.

KFC ve Pizza Hut şubelerinin ne zaman resmi olarak yeniden açılacağı henüz belli olmadı ancak yapılan görüşmelerin ardından anlaşmayı varılmasıyla birlikte şubelerin kısa sürede yeniden faaliyete geçeceği düşünülüyor.