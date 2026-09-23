Erling Haaland'dan Lvbel C5 sürprizi!

Erling Haaland'ın yolculuk sırasında Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" şarkısını dinlediği anları paylaşması, Türk takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

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calendar 23 Eylül 2026 00:20
Haber: Sporx.com
Erling Haaland'dan Lvbel C5 sürprizi!
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Premier Lig ekibi Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk takipçilerini heyecanlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HAALAND'DAN LVBEL C5 SÜRPRİZİ

Yıldız futbolcunun yaptığı yolculuk sırasında şoförün açtığı Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" adlı şarkısını dinlediği anları paylaşması kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Haaland, yaptığı paylaşıma ''Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor.'' notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Milyonlarca takipçisi bulunan Haaland'ın paylaşımı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Türk futbolseverler ve müzik tutkunları, Norveçli golcünün hikayesine binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

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