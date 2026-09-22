39. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Tarfin'in!

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupayı müzesine götürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk 5 dakikası 8-8 beraberlikle geçildi. Üst üste hücumlardan skor üretemeden dönen Beşiktaş karşısında 11-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Tarfin, bitime 56 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 19-8. Sarı-lacivertliler, ikinci bölümünde büyük üstünlük kurduğu bu periyodu 21-10 önde tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci çeyrekte üstün oyununu Baldwin'in etkili performansıyla sürdürdü. Beşiktaş ise bu periyotta özellikle dış atışlardan isabet bulmakta zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, çeyreğin bitimine 53 saniye kala Key'in turnikeden bulduğu basketle farkı 19 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 46-27 üstün gitti.
Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Zizic'in turnikesiyle 5-0'lık seri yakaladı: 46-32. Hücumda daha etkili olmaya başlayan siyah-beyazlılar, bu çeyrekte özellikle boyalı alandan sayılar buldu. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, sarı-lacivertlilerin 58-46 üstünlüğüyle sona erdi.
Son çeyrekte tempoyu iyice artıran Beşiktaş, 32. dakikada Metecan Birsen'in serbest atıştan bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi: 60-52. Sonrasında toparlanan Fenerbahçe Tarfin, 34. dakikada Baldwin'in serbest atış çizgisinden bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı: 66-52. Maçın son 5 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın devamında oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 72-59 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 7, Horton-Tucker 3, Shields 10, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 13, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim 3, Clyburn 8, Yiğit Yancı, Demircan Demir
Beşiktaş: Dotson 9, Wilbekin 8, Jeffries 4, Omoruyi 7, Zizic 5, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Brown 3, Nowell 13, Furkan Korkmaz, Gabriel
1. Periyot: 21-10
Devre: 46-27
3. Periyot: 58-46
Beş faulle oyundan çıkan: 33.27 Furkan Korkmaz (Beşiktaş)
Bakan Osman Aşkın Bak maçı izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını salonda takip etti.
Bakan Bak, derbiyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile izledi.
Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic ile basketbol camiasından birçok isim de yerinde takip etti.
Yeni transferler ilk kupa için sahadaydı
2026-2027 sezonu öncesinde kadrolarında önemli değişikliğe giden Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ta yeni transferler, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında sahne aldı.
İki takımın kadrosuna kattığı basketbolcular, İstanbul'da ilk kez taraftarların önüne çıktı.
Fenerbahçe, derbiye Horton-Tucker, Shields, Forrest, Key ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Beşiktaş ise Dotson, Wilbekin, Jeffries, Omoruyi ve Zizic 5'iyle sahada yer aldı.
Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, kupasını aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.
Törende ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü ve siyah-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi.
Ardından Fenerbahçe Tarfin'de basketbolcular, şampiyonluk madalyalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi.
Kaptan Melih'in kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncular, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.
MAÇIN MVP'Sİ SHIELDS
39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne, Fenerbahçe'den Shavon Shields layık görüldü.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci çeyrekte üstün oyununu Baldwin'in etkili performansıyla sürdürdü. Beşiktaş ise bu periyotta özellikle dış atışlardan isabet bulmakta zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, çeyreğin bitimine 53 saniye kala Key'in turnikeden bulduğu basketle farkı 19 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 46-27 üstün gitti.
Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Zizic'in turnikesiyle 5-0'lık seri yakaladı: 46-32. Hücumda daha etkili olmaya başlayan siyah-beyazlılar, bu çeyrekte özellikle boyalı alandan sayılar buldu. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, sarı-lacivertlilerin 58-46 üstünlüğüyle sona erdi.
Son çeyrekte tempoyu iyice artıran Beşiktaş, 32. dakikada Metecan Birsen'in serbest atıştan bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi: 60-52. Sonrasında toparlanan Fenerbahçe Tarfin, 34. dakikada Baldwin'in serbest atış çizgisinden bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı: 66-52. Maçın son 5 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın devamında oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 72-59 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 7, Horton-Tucker 3, Shields 10, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 13, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim 3, Clyburn 8, Yiğit Yancı, Demircan Demir
Beşiktaş: Dotson 9, Wilbekin 8, Jeffries 4, Omoruyi 7, Zizic 5, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Brown 3, Nowell 13, Furkan Korkmaz, Gabriel
1. Periyot: 21-10
Devre: 46-27
3. Periyot: 58-46
Beş faulle oyundan çıkan: 33.27 Furkan Korkmaz (Beşiktaş)
Bakan Osman Aşkın Bak maçı izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını salonda takip etti.
Bakan Bak, derbiyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile izledi.
Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic ile basketbol camiasından birçok isim de yerinde takip etti.
Yeni transferler ilk kupa için sahadaydı
2026-2027 sezonu öncesinde kadrolarında önemli değişikliğe giden Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ta yeni transferler, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında sahne aldı.
İki takımın kadrosuna kattığı basketbolcular, İstanbul'da ilk kez taraftarların önüne çıktı.
Fenerbahçe, derbiye Horton-Tucker, Shields, Forrest, Key ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Beşiktaş ise Dotson, Wilbekin, Jeffries, Omoruyi ve Zizic 5'iyle sahada yer aldı.
Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, kupasını aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.
Törende ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü ve siyah-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi.
Ardından Fenerbahçe Tarfin'de basketbolcular, şampiyonluk madalyalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi.
Kaptan Melih'in kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncular, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.
MAÇIN MVP'Sİ SHIELDS
39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne, Fenerbahçe'den Shavon Shields layık görüldü.