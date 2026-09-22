Totti'den yıllar sonra gelen itiraf: "Roma'ya ihanet edemezdim"

Roma efsanesi Francesco Totti, 48 yaşında Genoa ve Como'dan ciddi teklifler aldığını ancak başka bir İtalyan takımında forma giymeyi Roma'ya ihanet olarak gördüğü için sahalara dönmekten vazgeçtiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 20:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Totti'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Roma'ya ihanet edemezdim'
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Roma efsanesi Francesco Totti, 48 yaşındayken Serie A'ya dönmenin eşiğinden geçtiğini ve Genoa ile Como'dan ciddi teklifler aldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genoa yöneticileriyle doğrudan görüştüğünü belirten Totti, "Bana, 'Bu yeni deneyimi yaşamak istiyor musun?' diye sordular. Çok ciddiydiler" ifadelerini kullandı.

Teklifin ardından yeniden sahalara dönmek için yoğun bir çalışma programına başlayan İtalyan efsane, süreci şöyle anlattı:

"Haftada üç kez spor salonuna gidiyor, iki kez fizyoterapistle çalışıyordum. Ekmeği ve tatlıyı tamamen bıraktım. Vücudum antrenmanlara iyi karşılık veriyordu. Kendimi profesyonel bir futbolcu gibi zorluyordum."

Fiziksel açıdan dönüşe hazır olduğunu söyleyen Totti, başka bir İtalyan takımının formasını giymeyi ise içine sindiremedi:

"Aklım teklifi kabul edebileceğimi söylüyor, kalbim ise 'hayır' diyordu. Kendime sürekli, 'Roma dışında bir takımda oynamak gerçekten mümkün mü?' diye sordum."

Roma'ya olan bağlılığının kararında belirleyici olduğunu vurgulayan Totti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha yavaş olabilirsiniz ama ayağınız yaşlanmaz. Asıl mesele Roma'ydı. Sportif ihanetin yaşı yoktur; ister 18 yaşında olun ister 48…"

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