İspanya'da olay Arda Güler yorumu: 'Kabul edilemez!'

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynadığı derbide kullanılan serbest vuruşlar, İspanya'da tartışma konusu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Cadena COPE'un El Partidazo programında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Paco González, Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından serbest vuruşların Kylian Mbappe tarafından kullanılmasını eleştirdi.





"GOL KRALINIZ SERBEST VURUŞ KULLANIYOR!"

González, Real Madrid kadrosunun teknik kalitesini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Real Madrid'in kadrosunun kalitesine bakın! Gol kralınız, Arda Güler oynamadığında serbest vuruşları kullanan kişi..."





"ARDA HARİCİNDE ORTA YAPABİLECEK BİRİ YOK MU?"

İspanyol yorumcu, Arda Güler'in yokluğunda duran toplarda yaşanan sıkıntıya da dikkat çekti.





González, "Arda Güler yokken iyi bir orta yapabilecek tek bir oyuncu bile yok mu takımda? Kadro geçen sezonla aynı; orta yapabilecek teknik beceriye sahip oyuncularınız eksik." ifadelerini kullandı.





BERNARDO SİLVA DETAYI

González ayrıca Real Madrid'in kadro yapısına ilişkin değerlendirmesinde Arda Güler ve Bernardo Silva'nın orta yapma konusunda öne çıkan isimler olduğunu belirtti.





Ancak Bernardo Silva'nın genellikle ilk 11'de yer almaması nedeniyle bu durumun duran top problemine çözüm oluşturmadığı ifade edildi.





ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 7 maça çıktı. Arda Güler, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydederek toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.