Okan Buruk: 'Oynatmak istiyorum, oynatamıyorum'

Galatasaray'da orta saha rotasyonundaki rekabet teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini doğrudan etkiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların teknik patronu, son dönemde forma süresi sınırlı kalan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Buruk, tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki görüntüsünden memnun olduğunu belirtirken, özellikle orta saha bölgesindeki geniş oyuncu havuzuna vurgu yaptı.
"İDMANDA NEGATİF GÖRÜNTÜ VERMİYOR"
İbrahim Seten'in haberine göre; İlkay'ın çalışma temposuyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"İlkay'ın çalışmasından memnunum, idmanda negatif görüntü vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede olduğu için ve çok yarışmacı bir dönemden geçtiğimiz için süre vermek istediğim oyunculara süre veremiyorum."
LESLEY VE NHAGA'YI DA İŞARET ETTİ
Buruk, yalnızca İlkay Gündoğan'ın değil, kadrodaki diğer orta saha oyuncularının da forma beklediğine dikkat çekti.
Tecrübeli teknik adam, "Lesley'yi de oynatmak istiyorum, Nhaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da oynatmak istiyorum." sözleriyle kadro içindeki rekabetin altını çizdi.
Galatasaray'da önümüzdeki haftalarda yoğun maç temposunun da etkisiyle orta saha rotasyonunda daha fazla oyuncunun süre bulması bekleniyor.
Buruk, tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki görüntüsünden memnun olduğunu belirtirken, özellikle orta saha bölgesindeki geniş oyuncu havuzuna vurgu yaptı.
"İDMANDA NEGATİF GÖRÜNTÜ VERMİYOR"
İbrahim Seten'in haberine göre; İlkay'ın çalışma temposuyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"İlkay'ın çalışmasından memnunum, idmanda negatif görüntü vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede olduğu için ve çok yarışmacı bir dönemden geçtiğimiz için süre vermek istediğim oyunculara süre veremiyorum."
LESLEY VE NHAGA'YI DA İŞARET ETTİ
Buruk, yalnızca İlkay Gündoğan'ın değil, kadrodaki diğer orta saha oyuncularının da forma beklediğine dikkat çekti.
Tecrübeli teknik adam, "Lesley'yi de oynatmak istiyorum, Nhaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da oynatmak istiyorum." sözleriyle kadro içindeki rekabetin altını çizdi.
Galatasaray'da önümüzdeki haftalarda yoğun maç temposunun da etkisiyle orta saha rotasyonunda daha fazla oyuncunun süre bulması bekleniyor.