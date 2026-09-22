İsmail Kartal'dan takıma: 'Biz şampiyon olacağız'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 6-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal, soyunma odasında oyuncularına seslendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "NELER YAPABİLECEĞİNİZİ GÖSTERDİNİZ"
İsmail Kartal, oyuncularına takımın şu ana kadar ortaya koyduğu performansı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"18 yıl aradan sonra bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne çıkaran sizsiniz. Takımı tarihi bir galibiyete taşıyan da Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlayan da sizsiniz. Neler yapabileceğinizi gösterdiniz."
"BU TAKIM SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAK"
Tecrübeli teknik adam, milli ara sonrasında daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgularken sözlerini şöyle tamamladı:
"Şimdi dinlenme zamanı. Sonrasında ise her zamankinden daha fazla çalışacağız. İzin dönüşünde herkesi yüzde 100 hazır görmek istiyorum. Seri galibiyetlerle hedeflerimizi tek tek yakalayacağız. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak."
İsmail Kartal, oyuncularına takımın şu ana kadar ortaya koyduğu performansı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"18 yıl aradan sonra bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne çıkaran sizsiniz. Takımı tarihi bir galibiyete taşıyan da Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlayan da sizsiniz. Neler yapabileceğinizi gösterdiniz."
"BU TAKIM SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAK"
Tecrübeli teknik adam, milli ara sonrasında daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgularken sözlerini şöyle tamamladı:
"Şimdi dinlenme zamanı. Sonrasında ise her zamankinden daha fazla çalışacağız. İzin dönüşünde herkesi yüzde 100 hazır görmek istiyorum. Seri galibiyetlerle hedeflerimizi tek tek yakalayacağız. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak."