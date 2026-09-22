Beşiktaş Anadolu'da uçamıyor: 63 maçta 39 kayıp

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı ilk iki İstanbul dışı deplasmandan da puansız ayrıldı.

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calendar 22 Eylül 2026 09:10
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Anadolu'da uçamıyor: 63 maçta 39 kayıp
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Beşiktaş'ın Amed deplasmanında aldığı 3-2'lik yenilgi, siyah-beyazlıların İstanbul dışındaki performansını yeniden gündeme getirdi. Kartal, bu sezon Süper Lig'de Alanyaspor'un ardından Diyarbakır'da da mağlup olurken, ilk iki İstanbul dışı lig deplasmanından puan çıkaramadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21 sezonunun ardından İstanbul dışında oynadığı Süper Lig maçlarındaki tablo da dikkat çekti. Beşiktaş, 2021-22 sezonundan bu yana çıktığı 63 karşılaşmanın 24'ünü kazanırken, 18 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı.

İSTANBUL DIŞINDA 63 MAÇTA 24 GALİBİYET

Beşiktaş'ın İstanbul dışındaki lig performansı sezonlara göre şöyle gerçekleşti:

2026-27 sezonunda 2 maçta galibiyet alamadı ve 6 puan kaybetti.

2025-26 sezonunda 11 maçta 6 galibiyet aldı, 13 puan kaybetti.

2024-25 sezonunda 13 karşılaşmada 4 kez kazandı, 20 puan kaybetti.

2023-24 sezonunda 12 maçta 4 galibiyet aldı, 21 puan kaybetti.

2022-23 sezonunda 11 karşılaşmanın 6'sını kazandı, 12 puan kaybetti.

2021-22 sezonunda ise 14 maçta 4 galibiyet elde etti, 24 puan kaybetti.

BU SEZON DEPLASMANDA 6 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş'ın bu sezon resmi maçlarda aldığı üç yenilginin tamamı deplasmanda geldi. Siyah-beyazlılar ilk mağlubiyetini Litvanya'da Kauno Zalgiris karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

Ardından Alanyaspor'a 1-0, Amed'e ise 3-2 mağlup olan Beşiktaş, üç karşılaşmayı da tek farklı kaybetti.

Kartal, diğer deplasman maçlarında ise Fenerbahçe, H. Kralove ve Midtjylland karşısında galibiyete ulaştı. Böylece siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 6 resmi deplasmanda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

10 ANADOLU DEPLASMANI DAHA VAR

Beşiktaş'ın bu sezon İstanbul dışında oynayacağı 10 lig karşılaşması daha bulunuyor. Siyah-beyazlılar sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Göztepe, Çorum FK, Erzurumspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Rizespor'a konuk olacak.

MİLLİ TAKIMLARDA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş, mevcut milli takım arasında dört büyükler arasında en fazla futbolcusunu milli takımlara gönderen ekip oldu.

Siyah-beyazlılardan 17 futbolcu 13 farklı milli takıma giderken, Galatasaray'dan 16, Fenerbahçe'den 13 ve Trabzonspor'dan 11 oyuncu milli takımlara davet edildi.

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