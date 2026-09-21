Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de Mert Müldür, yaşadığı menisküs sakatlığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MERT MÜLDÜR AMELİYAT EDİLDİ
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiği ve operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı belirtildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık Bilgilendirmesi
Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.
Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.
Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."
EN AZ 2 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Mert Müldür'ün tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönmesi beklenirken, milli futbolcunun en az 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MERT MÜLDÜR AMELİYAT EDİLDİ
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiği ve operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı belirtildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık Bilgilendirmesi
Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.
Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.
Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."
EN AZ 2 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Mert Müldür'ün tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönmesi beklenirken, milli futbolcunun en az 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.