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PSG, Marsilya deplasmanında kazandı!

PSG, deplasmanda Marsilya'yı 2-1 mağlup ederek Ligue 1'de 3 puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 23:43
PSG, Marsilya deplasmanında kazandı!
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Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Orange Velodrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FERRAN TORRES PSG'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada PSG, 66. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti.

MARSILYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Ev sahibi Marsilya, 72. dakikada Angel Gomes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

MARQUINHOS'TAN GALİBİYET GOLÜ

PSG, 74. dakikada Marquinhos'un attığı golle yeniden öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Paris ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MARSILYA 10 KİŞİ KALDI

Marsilya'da Timothy Weah, 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip kalan bölümde mücadeleyi 10 kişi sürdürdü.

Bu sonuçla PSG ligde 5 maç sonunda 8 puana yükselirken, Marsilya 3 puanda kaldı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında 27 Ocak 2027'de Galatasaray'ı Paris'te konuk edecek.

Sarı-kırmızılıların PSG deplasmanındaki mücadelesi, lig aşamasının 8. ve son haftasında oynanacak.

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