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Galatasaray'da Batrakov tartışması!

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un henüz düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmaması tartışmalara neden oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 11:25
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Batrakov tartışması!
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Galatasaray'da yaz transfer dönemi orta saha ve 10 numara transferlerinin gündemleri ile geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, uzun süren transfer gündeminin ardından bu bölgeye Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov takviyesini yaptı. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Batrakov ise henüz Galatasaray'da düzenli bir ilk 11 oyuncusu olamadı. Rus futbolcu, son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Genç futbolcunun yapılan yatırıma rağmen henüz düzenli bir ilk 11 oyuncu olmaması ve 10 numara bölgesinde hala Yunus Akgün'ün oynaması Galatasaray'da tartışmalara neden oldu.  



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