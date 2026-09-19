Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Trabzonspor, Papara Park'ta oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 44 ve 80. dakikalarda Muhammed Salah ile 39. dakikada Noah Saviolo attı.
Trabzonspor'da hat-trick yapan Salah, Saviolo'nun golünde asist yaptı ve dev maça damga vurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 72. dakikada itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. Galatasaray'da oyuna 69. dakikada dahil olan Lesley Ugochukwu da 87. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis ile ilk maçını kazandı. Galatasaray ise bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 10 puana yükseldi. Galatasaray, 13 puanda kaldı.
Trabzonspor, milli aranın ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
THOMAS REIS'İN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.
Bordo-mavili takım ile perşembe günü sözleşme imzalayarak ilk antrenmanına çıkan Thomas Reis, 2 günlük sürenin ardından Galatasaray maçında takımın başında yer alırken, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre sürpriz değişiklikler yaptı.
Karadeniz ekibinin yeni teknik adamı, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona iyi başlayamayan Onuachu'yu yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi. Thomas Reis, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal'ı tercih ederken Aral Şimşir'in yerine de Saviolo'yu sahaya sürdü.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov, kadroda yer almadı.
Bordo-mavili takım, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju 11'i ile sahaya çıktı.
GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik adamı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ilk 11'ine göre savunmanın solunda Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'a görev verdi.
Buruk, hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Sane'yi sahaya sürdü.
İstanbul temsilcisinde tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, maç kadrosunda yer almadı.
Konuk takım sahaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Leao ve Deniz Gül 11'iyle mücadele etti.
TARAFTAR, STADYUMU DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları ilk 5 haftada 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümlerinin tamamını doldurdu. Misafir takım tribününde de dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
DEV FİLİSTİN BAYRAĞI
Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesinde deniz tarafındaki kale arkası tribün bölümünde büyük Filistin bayrağı açtı.
"Gazze'ye selam, boykota devam,", "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' yazılı pankart astı.
TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI
Trabzonspor, Galatasaray karşısında maça adeta golle başladı. Galatasaray savunması rakip yarı alana yerleşti ancak arkada bırakılan boşluk sonrası Trabzonspor çok hızlı çıktı. Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, topla birlikte yaklaşık 85 metre mesafe kat etti ve karşı karşıya pozisyonda Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek topu ağlara gönderdi. Trabzonspor, Salah'ın golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Trabzonspor, Galatasaray karşısında bu golle 4. dakikada durumu 1-0 yaptı.
TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 9. dakikada Salah ile bir kez daha gole yaklaştı. Muhammed Salah, çalımlarla altıpasa kadar girip vuruşunu yaptı, top direk dibinden auta gitti.
GALATASARAY TEHLİKELERİ
Trabzonspor'un golü ve tehlikelerinin ardından Galatasaray da rakip kalede daha etkili olmaya başladı.
18. dakikada Sara'nın kornerden ortasında Abdülkerim'in kafayla pasında topla buluşan Sanchez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
21. dakikada Leroy Sane'nin ceza sahasına girerken çektiği şut yandan az farkla dışarıya gitti.
37. dakikada ise Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta önünde bir boşluk bulan Ismail Jakobs, bu boşluğu iyi değerlendirdikten sonra topla birlikte ceza sahasına girdi. Jakobs'un şutunu kaleci Andre Onana son anda kurtardı.
TRABZONSPOR'DAN İKİNCİ GOL!
Trabzonspor, karşılaşmanın 39. dakikasında Noah Saviolo ile Galatasaray karşısında ikinci golü buldu. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Salah, sol kanattaki Saviolo'yu gördü. Saviolo, ceza sahasına gelen topta sol çaprazdan bekletmeden yerden bir vuruş yaptı ve Trabzonspor, Galatasaray karşısında durumu 2-0'a getirdi.
ÇIKARKEN HATA, 3-0 OLDU!
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 44. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Davinson Sanchez, Franculino Dju'nun baskısı sonrası çıkarken topu kaptırdı. Dju, karşı karşıya olmasına rağmen daha müsait pozisyondaki Salah'a pas verdi. Mısırlı yıldız Salah, boş pozisyonda kendisinin 2. ve Trabzonspor'un 3. golünü attı.
DEVRE 3-0 SONA ERDİ
Trabzonspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 biten ilk yarı sonrası oyuna müdahale etti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.
OKAN BURUK'A KIRMIZI KART!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazlarının ardından Trabzonspor deplasmanında 72. dakikada kırmızı kart gördü.
TRABZONSPOR'DAN 4. GOL!
Trabzonspor, 80. dakikada Muhammed Salah ile bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta Salah, sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra ilk golüne benzer pozisyonda Uğurcan Çakır'ı yine mağlup etti ve farkı 4'e çıkardı.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI
Galatasaray, Trabzonspor karşısında Okan Buruk'un ardından bir kırmızı kart daha gördü. Oyuna 69. dakikada dahil olan Lesley Ugochukwu, VAR incelemesinin ardından 87. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan diliminde başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0
9. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.
37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.
39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-0
44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0
İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu çıkardı.
60. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında Saviolo'nun şutunda, savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır kornere çeldi.
72. dakikada sarı kartı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazdan kırmızı kart gördü.
80. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Ozan Tufan'ın pasında orta alanda aldığı top ile sağ çaprazdan ceza alanına giren Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı plase vuruşla yerden filelere gönderdi: 4-0
85. dakikada Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal edip bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 89 Cenk Özkacar), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi (Dk. 59 Ozan Tufan), Salah (Dk. 89 Aral Şimşir), Saviolo (Dk. 73 Cabral), Dju (Dk. 59 Onuachu)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 73 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 68 Eren Elmalı), Torreira (Dk. 68 Ugochukwu), Sara (Dk. 68 Batrakov), Sane, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 4, 44 ve 80 Salah, Dk. 39 Saviolo (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Dk. 72 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 85 Ugochukwu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 48 Muçi, Dk. 71 Savic, Dk. 81 Salah, Dk. 83 Onana (Trabzonspor) Dk. 90+2 Sane (Galatasaray)
Trabzonspor'da hat-trick yapan Salah, Saviolo'nun golünde asist yaptı ve dev maça damga vurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 72. dakikada itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. Galatasaray'da oyuna 69. dakikada dahil olan Lesley Ugochukwu da 87. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis ile ilk maçını kazandı. Galatasaray ise bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 10 puana yükseldi. Galatasaray, 13 puanda kaldı.
Trabzonspor, milli aranın ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
THOMAS REIS'İN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.
Bordo-mavili takım ile perşembe günü sözleşme imzalayarak ilk antrenmanına çıkan Thomas Reis, 2 günlük sürenin ardından Galatasaray maçında takımın başında yer alırken, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre sürpriz değişiklikler yaptı.
Karadeniz ekibinin yeni teknik adamı, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona iyi başlayamayan Onuachu'yu yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi. Thomas Reis, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal'ı tercih ederken Aral Şimşir'in yerine de Saviolo'yu sahaya sürdü.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov, kadroda yer almadı.
Bordo-mavili takım, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju 11'i ile sahaya çıktı.
GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik adamı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ilk 11'ine göre savunmanın solunda Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'a görev verdi.
Buruk, hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Sane'yi sahaya sürdü.
İstanbul temsilcisinde tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, maç kadrosunda yer almadı.
Konuk takım sahaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Leao ve Deniz Gül 11'iyle mücadele etti.
TARAFTAR, STADYUMU DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları ilk 5 haftada 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümlerinin tamamını doldurdu. Misafir takım tribününde de dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
DEV FİLİSTİN BAYRAĞI
Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesinde deniz tarafındaki kale arkası tribün bölümünde büyük Filistin bayrağı açtı.
"Gazze'ye selam, boykota devam,", "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' yazılı pankart astı.
TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI
Trabzonspor, Galatasaray karşısında maça adeta golle başladı. Galatasaray savunması rakip yarı alana yerleşti ancak arkada bırakılan boşluk sonrası Trabzonspor çok hızlı çıktı. Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, topla birlikte yaklaşık 85 metre mesafe kat etti ve karşı karşıya pozisyonda Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek topu ağlara gönderdi. Trabzonspor, Salah'ın golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Trabzonspor, Galatasaray karşısında bu golle 4. dakikada durumu 1-0 yaptı.
TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 9. dakikada Salah ile bir kez daha gole yaklaştı. Muhammed Salah, çalımlarla altıpasa kadar girip vuruşunu yaptı, top direk dibinden auta gitti.
GALATASARAY TEHLİKELERİ
Trabzonspor'un golü ve tehlikelerinin ardından Galatasaray da rakip kalede daha etkili olmaya başladı.
18. dakikada Sara'nın kornerden ortasında Abdülkerim'in kafayla pasında topla buluşan Sanchez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
21. dakikada Leroy Sane'nin ceza sahasına girerken çektiği şut yandan az farkla dışarıya gitti.
37. dakikada ise Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta önünde bir boşluk bulan Ismail Jakobs, bu boşluğu iyi değerlendirdikten sonra topla birlikte ceza sahasına girdi. Jakobs'un şutunu kaleci Andre Onana son anda kurtardı.
TRABZONSPOR'DAN İKİNCİ GOL!
Trabzonspor, karşılaşmanın 39. dakikasında Noah Saviolo ile Galatasaray karşısında ikinci golü buldu. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Salah, sol kanattaki Saviolo'yu gördü. Saviolo, ceza sahasına gelen topta sol çaprazdan bekletmeden yerden bir vuruş yaptı ve Trabzonspor, Galatasaray karşısında durumu 2-0'a getirdi.
ÇIKARKEN HATA, 3-0 OLDU!
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 44. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Davinson Sanchez, Franculino Dju'nun baskısı sonrası çıkarken topu kaptırdı. Dju, karşı karşıya olmasına rağmen daha müsait pozisyondaki Salah'a pas verdi. Mısırlı yıldız Salah, boş pozisyonda kendisinin 2. ve Trabzonspor'un 3. golünü attı.
DEVRE 3-0 SONA ERDİ
Trabzonspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 biten ilk yarı sonrası oyuna müdahale etti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.
OKAN BURUK'A KIRMIZI KART!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazlarının ardından Trabzonspor deplasmanında 72. dakikada kırmızı kart gördü.
TRABZONSPOR'DAN 4. GOL!
Trabzonspor, 80. dakikada Muhammed Salah ile bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta Salah, sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra ilk golüne benzer pozisyonda Uğurcan Çakır'ı yine mağlup etti ve farkı 4'e çıkardı.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI
Galatasaray, Trabzonspor karşısında Okan Buruk'un ardından bir kırmızı kart daha gördü. Oyuna 69. dakikada dahil olan Lesley Ugochukwu, VAR incelemesinin ardından 87. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan diliminde başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0
9. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.
37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.
39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-0
44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0
İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu çıkardı.
60. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında Saviolo'nun şutunda, savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır kornere çeldi.
72. dakikada sarı kartı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazdan kırmızı kart gördü.
80. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Ozan Tufan'ın pasında orta alanda aldığı top ile sağ çaprazdan ceza alanına giren Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı plase vuruşla yerden filelere gönderdi: 4-0
85. dakikada Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal edip bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 89 Cenk Özkacar), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi (Dk. 59 Ozan Tufan), Salah (Dk. 89 Aral Şimşir), Saviolo (Dk. 73 Cabral), Dju (Dk. 59 Onuachu)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 73 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 68 Eren Elmalı), Torreira (Dk. 68 Ugochukwu), Sara (Dk. 68 Batrakov), Sane, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 4, 44 ve 80 Salah, Dk. 39 Saviolo (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Dk. 72 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 85 Ugochukwu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 48 Muçi, Dk. 71 Savic, Dk. 81 Salah, Dk. 83 Onana (Trabzonspor) Dk. 90+2 Sane (Galatasaray)