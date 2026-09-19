Trabzon'da Okan Buruk'a kırmızı kart!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak, itirazlarının ardından bir dakika önce sarı kart gösterdiği Okan Buruk'a 72. dakikada ise kırmızı kart gösterdi.
Okan Buruk, milli aranın ardından Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
6 YIL ÖNCE GÖRMÜŞTÜ
Okan Buruk, ligde daha önce 6 yıl önce (2096 gün)
kırmızı kart görmüştü. O dönem Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 23 Aralık 2020'de Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettikleri maçta kırmızı kart görmüştü.
Okan Buruk, milli aranın ardından Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
6 YIL ÖNCE GÖRMÜŞTÜ
Okan Buruk, ligde daha önce 6 yıl önce (2096 gün)
kırmızı kart görmüştü. O dönem Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 23 Aralık 2020'de Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettikleri maçta kırmızı kart görmüştü.