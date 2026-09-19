Toprak Razgatlıoğlu, Avusturya'da 17. oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı olan Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20.57.387'lik derecesiyle Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.
Avusturya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.
Avusturya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.