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Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi sözleri: "Hiç bulaşmak istemedim"

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşamayan Mauro Icardi için Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso önemli bir açıklamada bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 23:01 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 23:31
Haber: Sporx.com
Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi sözleri: 'Hiç bulaşmak istemedim'
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Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşta kalan ve henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli golcünün ismi, Lazio ile anılırken transfer gerçekleşmemiş ve sebebinin Gattuso olduğu belirtilmişti.

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Venezia ile oynayacakları maç öncesinde Icardi transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

'TERCİHİMİZİ YAPTIK'

Mauro Icardi'nin iyi bir oyuncu olduğunu ancak tercihlerini önceden belirlediklerini söyleyen Gattuso, "Kalitesini kimse tartışamaz, 250 gol atmış bir oyuncu ama biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Pinamonti ve Gudmundsson dedik. Icardi'ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu." ifadelerini kullandı.

'HİÇ BULAŞMAK İSTEMEDİM'

Son olarak konuyu başkanla görüştüklerini belirten Gennaro Gattuso şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil; buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.


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