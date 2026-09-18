Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da Real Madrid ile Dubai Basket karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadelede normal süre 88-88 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti.
REAL MADRID UZATMADA KAZANDI
Uzatma bölümünde rakibine üstünlük sağlayan Real Madrid, Dubai Basket'i 98-95 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Real Madrid, EuroLeague Süper Kupa finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe ise Dubai Basket ile mücadele edecek.
REAL MADRID UZATMADA KAZANDI
Uzatma bölümünde rakibine üstünlük sağlayan Real Madrid, Dubai Basket'i 98-95 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Real Madrid, EuroLeague Süper Kupa finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe ise Dubai Basket ile mücadele edecek.