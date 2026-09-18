Bugün
BİTTİ
Kasımpaşa
0
Konyaspor
0
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Ümraniye
1
Bugün
BİTTİ
Muğlaspor
2
Iğdır FK
2
Bugün
BİTTİ
Bayern Munih
7
Union Berlin
0
CANLI
70'
Brentford
1
Chelsea
0
CANLI
62'
Espanyol
0
Elche
2
CANLI
83'
Monza
2
Sassuolo
0
CANLI
82'
AS Monaco
1
Lens
1
Bugün
BİTTİ
FC Groningen
3
PEC Zwolle
0

Real Madrid uzatmada kazandı

İlk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da Real Madrid, normal süresi 88-88 sona eren karşılaşmada Dubai Basket'i uzatmalar sonunda 98-95 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 22:26
Fotoğraf: AA
Real Madrid uzatmada kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da Real Madrid ile Dubai Basket karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadelede normal süre 88-88 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

REAL MADRID UZATMADA KAZANDI

Uzatma bölümünde rakibine üstünlük sağlayan Real Madrid, Dubai Basket'i 98-95 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Real Madrid, EuroLeague Süper Kupa finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe ise Dubai Basket ile mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.