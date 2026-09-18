Galatasaray, Trabzonspor maçı için Trabzon'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma için Trabzon'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafile, güvenlik güçleri eşliğinde kamp yapacağı otele hareket etti.
KAFİLEDE 24 FUTBOLCU YER ALDI
Galatasaray kafilesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un yanı sıra Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.
KAFİLEDE 24 FUTBOLCU YER ALDI
Galatasaray kafilesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un yanı sıra Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.