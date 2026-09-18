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Haaland'dan dikkat çeken ofsayt istatistiği!

Erling Haaland, Premier Lig'de çıktığı 136 maçta yalnızca 25 kez ofsayta düşerek dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

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calendar 18 Eylül 2026 21:26
Haber: Sporx.com
Haaland'dan dikkat çeken ofsayt istatistiği!
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Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın Premier Lig'deki dikkat çekici bir istatistiği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Haaland, Premier Lig'de çıktığı 136 maçta yalnızca 25 kez ofsayta düştü. Norveçli golcünün uzun süredir İngiltere'de forma giymesine rağmen bu sayının oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti.

136 MAÇTA SADECE 25 OFSAYT

Haaland, Premier Lig'de çıktığı 136 karşılaşmanın büyük bölümünde savunma hattının arkasına yaptığı koşularla rakip savunmaları zorladı.

Norveçli yıldızın 136 maçlık Premier Lig kariyerinde yalnızca 25 kez ofsayt pozisyonunda kalması, koşularındaki zamanlamayı öne çıkaran dikkat çekici bir veri olarak öne çıktı.

Başarılı golcü, rakip savunmanın arkasına sık sık sarkmasına rağmen ofsayt çizgisini geçme konusunda oldukça düşük bir sayıda kaldı.

Bu rakam, Haaland'ın Premier Lig'deki maçlarının yaklaşık beşte birinde ofsayta düştüğü anlamına geliyor.

SON MANCHESTER DERBİSİNDE DE GÜNDEMDEYDİ

Haaland, son Manchester derbisinde de ofsayt tartışmasıyla gündeme gelmişti. Manchester United karşısında attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmıştı.

İngiltere Hakem Kurulu ise pozisyonun ardından VAR'ın sahada inceleme önermesi gerektiğini belirterek hata yapıldığını kabul etmişti. 

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