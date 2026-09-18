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Sofya'da Gizem ve Mehmethan son 16 turuna yükseldi

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer ve Mehmethan Çınar, son 16 turuna kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 21:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sofya'da Gizem ve Mehmethan son 16 turuna yükseldi
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer ve Mehmethan Çınar, son 16 turuna kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 5 milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar 60 kiloda Gizem Özer, İsveçli Berevan Hassan'ı hakem kararıyla (RSC) mağlup ederek üst tura yükseldi. Milli boksör, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska ile karşılaşacak.

Mehmethan Çınar, erkekler 60 kiloda Karadağlı Tomislav Djinovic'i 5-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Mehmethan, son 16 turunda Rusya'dan Vsevolod Shumkov ile karşı karşıya gelecek.

Sultan Osmanlı (80 kilo), Bilge Kağan Kanlı (65 kilo) ve Vedat Kaçar (75 kilo) ise rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda etti.

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