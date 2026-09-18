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Georgios Bartzokas: "Kupayı kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe'yi 92-90 mağlup ederek finale yükselen Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas, sezon başı olmasına rağmen kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 20:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Georgios Bartzokas: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'
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EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin'i 92-90 mağlup eden Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Etihad Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bartzokas, iki takımın da sezonun bu bölümünde henüz tam olarak hazır olmadığını söyledi.

Yunan çalıştırıcı, "İki takım da iki antrenörün istediği kadar hazır değildi. Savunma ve hücum olarak birlikte hareket etmeliyiz. Bu tarz maçlarda bu kadar top kaybı yapmamalıyız. 19 top kaybı çok yüksek. Günün sonunda kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Son periyottaki performanslarından memnun olduğunu belirten Bartzokas, Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Bartzokas, "Son periyotta iyi savunma yaptık, iyi şut attık. Sezon başı da olsa bu bir kupa mücadelesi ve kupayı kazanmak istiyoruz. İyi bir takımımız var." dedi.

Olympiakos'ta Milutinov ve Papanikolaou'nun forma giyemediğini hatırlatan deneyimli antrenör, "Biraz zamana ihtiyacımız var. Yoğunluğumuz, fiziksel gücümüz ve savunmamız zamanla daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

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