Sarunas Jasikevicius: 'Acı verici, ders çıkarmalıyız!'

Euroleague Süper Kupa yarı finalinde Olympiakos'a 92-90 mağlup olan Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Etihad Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, mücadeleyi bu şekilde kaybetmenin acı verici olduğunu söyledi.





Jasikevicius, "Olympiakos'u ve Georgios Bartzokas'ı tebrik ediyorum. Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici. Defalarca 10 sayı üzerinde öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü kaybettik. Bundan ders çıkarmalıyız. Daha olgun oynamalıyız. İyi bir takımız, iyi oyuncularımız var ve daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.





"SAVUNMADA DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"





Takımının savunma performansından memnun olmadığını belirten Jasikevicius, top kayıplarına ve ribauntlara dikkat çekti.





Tecrübeli antrenör, "Çok kolay sayılara izin verdik. 19 top kaybı yaptık. Top kayıplarından verdiğimiz sayılar çok fazla. Özellikle ribauntlarda daha fazla mücadele etmeliyiz. Uzun oyuncuları bize üstünlük kurdu. Savunmada daha iyisini yapmalıyız. Daha fazlasını bekliyorum." dedi.



Jasikevicius sözlerini, "Her gün daha iyi olmak için çalışmalıyız. Bu tip maçlarda öndeyken maçı kolay kolay bırakmamalıyız." ifadeleriyle tamamladı.



