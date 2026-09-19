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Emre Belözoğlu: "Geldiğimiz nokta gayet memnuniyet verici"

Emre Belözoğlu, Konyaspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa'nın genç ve dinamik kadrosuyla mağlubiyetsiz ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 23:22 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu: 'Geldiğimiz nokta gayet memnuniyet verici'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belözoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "İlk 10 dakika çok iyi değildik. Sonrasında işler fena gitmedi. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Üretkenlikte sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor. Geldiğimiz nokta gayet memnuniyet verici. Defansımızın bu kadar yürekli oynaması beni mutlu ediyor. Hücumda da beklentilerimiz biraz daha fazla. Üçüncü bölgeyi daha efektif kullanabilirdik. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçen sezona göre daha genç ve dinamik bir takım var. Ligde mağlubiyet olmadan yola devam etmek önemli. Oyuncularımı iyi mücadele ettikleri için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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