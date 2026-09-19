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İlhan Palut: "Biz kazanmaya daha yakındık"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa karşısında galibiyete daha yakın taraf olduklarını belirterek üçüncü bölgede daha bitirici olmaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 23:27 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 00:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: 'Biz kazanmaya daha yakındık'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "Beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lige iyi başlayamadıklarını ve toparlanmaya çalıştıklarını belirten İlhan Palut, "Müsabakaya iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. 25 dakika bu oyunu sürdürdük. İlk yarı sonunda Kasımpaşa dengeyi sağladı. İkinci yarı dengeli bir oyun oldu. Beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Eksiğimiz, üçüncü bölgede daha bitirici olmak. Bu anları daha fazla gol pozisyonlarına çevirebilmek. Bu alanlarda çok istediğimiz noktada değildik." ifadelerini kullandı.

Kaptan Adil Demirbağ'ın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmesi ile ilgili de konuşan Palut, "Adil'in gerçekten inançlı çalışmasını, ne istediğini bilmesini ve disiplinini gördüm. Bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. İnşallah milli takıma daha fazla oyuncu veririz. Bunu başarabileceğine inancımız olan başka isimler de var. Adil'i tebrik ederim. İnşallah devamı gelir." şeklinde görüş belirtti.

İlhan Palut, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra daha agresif bir Konyaspor izletmek istediklerini kaydetti.

 
 
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