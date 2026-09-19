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Monaco Lens'i devirdi: Liderliğe namağlup yükseldi

Monaco, Ligue 1'de sahasında Lens'i 2-1 mağlup ederek geçici olarak liderlik koltuğuna oturdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Monaco Lens'i devirdi: Liderliğe namağlup yükseldi
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Monaco, Ligue 1'de sahasında Lens'i 2-1 mağlup ederek geçici olarak liderliğe yükseldi ve sezondaki namağlup serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stade Louis II'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maça etkili başladı.

İKİ GOL OFSAYTA TAKILDI

Monaco, ilk 10 dakika içinde Matthis Abline ile ağları buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ev sahibi ekip, 30. dakikadan hemen önce bu kez Edan Diop ile gol sevinci yaşadı fakat bu gol de ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Monaco'nun baskısı sonuç verdi ve Abline'ın pasında topla buluşan Brunner, yakın mesafeden Robin Risser'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Brunner böylece ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

LENS BERABERLİĞİ BULDU

İkinci yarıda Monaco, Abline ile bir kez daha ağları havalandırdı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı bir kez daha kalktı.

Lens, 57. dakikada beraberliği yakaladı. Florian Thauvin'in kullandığı köşe vuruşunda Matthieu Udol topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Konuk ekip kısa süre sonra Thorgan Hazard ile öne geçme fırsatı yakaladı ancak kafa vuruşu üstten auta gitti.

GALİBİYET 84. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında Jonathan Gradit'in kendi kalesine attığı gol Monaco'yu yeniden öne geçirdi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Monaco sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Monaco, üst üste üçüncü sezonda da ligdeki ilk 5 maçının 4'ünü kazanmayı başardı.

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