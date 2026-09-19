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Pascual: "Uzatmanın başını iyi oynayamadık"

Dubai Basketbol Başantrenörü Xavi Pascual, Real Madrid'e uzatmada 98-95 mağlup oldukları Avrupa Ligi Süper Kupa maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 00:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pascual: 'Uzatmanın başını iyi oynayamadık'
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Dubai Basketbol, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da Real Madrid'e uzatmada 98-95 mağlup olarak final şansını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dubai Basketbol Başantrenörü Xavi Pascual, Real Madrid'i galibiyetten dolayı tebrik etti.

"İKİ TAKIM DA KAZANABİLİRDİ"

Pascual, "İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Karşılaşmaya iyi başlayamadık. İkinci periyodun sonunda konsantrasyonumuzu kaybettik. İki takım da savunma ve hücumda iyi performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

"NORMAL SÜREDE ŞANSIMIZ VARDI"

Maçın normal süresinde galibiyet fırsatı yakaladıklarını belirten Pascual, "Normal sürede maçı kazanma şansını yakaladık ama başaramadık" dedi.

"UZATMANIN İLK BÖLÜMÜNÜ İYİ OYNAYAMADIK"

İspanyol başantrenör, "Uzatma periyodunun ilk bölümünü iyi oynayamadık ve maçı kaybettik. Neleri yanlış yaptığımıza bakacağız ve bir dahaki maç için hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

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