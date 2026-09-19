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Martinez: "Fiziksel anlamda zorlayıcı olmasını bekliyorduk"

Real Madrid, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da ev sahibi Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 mağlup ederek finale yükseldi. Başantrenör Pedro Martinez, karşılaşmanın fiziksel açıdan zorlayıcı geçtiğini ve takımın geliştirmesi gereken noktalar bulunduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 00:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Martinez: 'Fiziksel anlamda zorlayıcı olmasını bekliyorduk'
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Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da Real Madrid, ev sahibi Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 mağlup ederek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Etihad Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Başantrenörü Pedro Martinez, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi.

"FİZİKSEL ANLAMDA ZORLAYICI BİR MAÇTI"

Martinez, "Zorlu bir maçtı. Fiziksel anlamda zorlayıcı bir maç olmasını bekliyorduk. İyi savunma yapan harika bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda bizi domine ettiler. İkinci çeyreği iyi şekilde bitirmeyi başardık. İkinci yarıda da iyi performans gösterdik ama normal sürede yaptığımız top kayıplarıyla maç uzatmaya gitti. Uzatmada iyi oynayarak galip geldik." ifadelerini kullandı.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR"

Takımın gelişim sürecine de değinen Martinez, "Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var, bunların üzerine çalışacağız. Birçok yeni oyuncumuz var. Topu paylaşan, agresif ve iyi basketbol oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

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