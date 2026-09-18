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Brentford'dan Chelsea'ye darbe

Premier Lig'in 5'inci haftasında Brentford, sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 23:54
Fotoğraf: X.com
Brentford'dan Chelsea'ye darbe
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Premier Lig'in 5'inci haftasında Brentford, sahasında konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Brentford, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

ANTHONY PERDEYİ AÇTI

61'inci dakikada Jannik Schuster'in uzak mesafeden gönderdiği pasla topla buluşan Jaidon Anthony, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Brentford'u 1-0 öne geçirdi.

THIAGO FARKI 2'YE ÇIKARDI

83'üncü dakikada ceza sahası içerisinde seken topu önünde bulan Igor Thiago, yaptığı vuruşla topu kalenin sağ tarafından ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

SON SÖZ CARVALHO'DAN

Brentford, 90+5'inci dakikada Fabio Carvalho'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brentford puanını 9'a yükseltirken, Chelsea ise haftayı 7 puanla tamamladı.

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