Kocaelispor, Gaziantep FK'yı 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Kocaelispor'u öne geçiren gol 56. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Daniel Agyei ile farkı ikiye çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Kocaelispor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa (Dk. 87 Mustafa Ege Bilim), Aye (Dk. 70 Agyei), Metehan Altunbaş (Dk. Baku)
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez (Dk. 60 Hansen), Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke (Dk. 79 Stewart), Sorescu, Gidado (Dk. 60 Camara), Maxim (Dk. 70 Bacuna), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 56 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 76 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Halil Dervişoğlu, Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 63 Sousa (Kocaelispor)
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Kocaelispor'u öne geçiren gol 56. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Daniel Agyei ile farkı ikiye çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Kocaelispor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa (Dk. 87 Mustafa Ege Bilim), Aye (Dk. 70 Agyei), Metehan Altunbaş (Dk. Baku)
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez (Dk. 60 Hansen), Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke (Dk. 79 Stewart), Sorescu, Gidado (Dk. 60 Camara), Maxim (Dk. 70 Bacuna), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 56 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 76 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Halil Dervişoğlu, Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 63 Sousa (Kocaelispor)