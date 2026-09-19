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Lamine Yamal: "Real Madrid'i izlemekten hoşlanmıyorum"

Barcelona'nın yıldız ismi Lamine Yamal, "Real Madrid maçlarını izlemiyorum çünkü her zaman onların kaybetmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 17:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal: 'Real Madrid'i izlemekten hoşlanmıyorum'
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, ezeli rakipleri Real Madrid ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yamal, Real Madrid'in maçlarını izlemekten hoşlanmadığını dile getirdi ve, "Real Madrid maçlarını izlemiyorum çünkü her zaman onların kaybetmesini istiyorum." dedi.

19 yaşındaki genç futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih maçlarını izlemekten hoşlanmıyorum, Paris Saint-Germain maçlarını izlemeyi seviyorum. La Liga'da ise Real Betis ve Villarreal maçlarını izlemeyi seviyorum." diye konuştu.

Barcelona'da bu sezon 7 maçta süre bulan Lamine Yamal, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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