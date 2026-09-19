Lamine Yamal: 'Real Madrid'i izlemekten hoşlanmıyorum'

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, ezeli rakipleri Real Madrid ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yamal, Real Madrid'in maçlarını izlemekten hoşlanmadığını dile getirdi ve, "Real Madrid maçlarını izlemiyorum çünkü her zaman onların kaybetmesini istiyorum." dedi.
19 yaşındaki genç futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih maçlarını izlemekten hoşlanmıyorum, Paris Saint-Germain maçlarını izlemeyi seviyorum. La Liga'da ise Real Betis ve Villarreal maçlarını izlemeyi seviyorum." diye konuştu.
Barcelona'da bu sezon 7 maçta süre bulan Lamine Yamal, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
19 yaşındaki genç futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih maçlarını izlemekten hoşlanmıyorum, Paris Saint-Germain maçlarını izlemeyi seviyorum. La Liga'da ise Real Betis ve Villarreal maçlarını izlemeyi seviyorum." diye konuştu.
Barcelona'da bu sezon 7 maçta süre bulan Lamine Yamal, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.