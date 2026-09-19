Okan Buruk'un derbi kozu: Leao

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray 3 puana kilitlenirken, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, derbideki planını belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'ın hocası Buruk'un bu maçtaki en büyük kozu Rafael Leao olacak.
Takımının Kocaelispor'u 1-0 yendiği maçtaki performansıyla takdir toplayan Portekizli yıldız, sarı kırmızılıların hücum hattındaki kilit ismi olarak sahada yer alacak.
Haberde, Leao'nun zorlu müsabakaya özel olarak hazırlandığı belirtilirken, Okan Buruk'un takıma liderlik etmesini istediği 27 yaşındaki oyuncunun dribling yeteneği, kilit pasları ve son vuruşlardaki kalitesine güvendiği kaydedildi.
Sarı kırmızılı formayla 3 maça çıkan Rafael Leao, sahada kaldığı 140 dakikada takımına henüz skor katkısı veremedi.
Takımının Kocaelispor'u 1-0 yendiği maçtaki performansıyla takdir toplayan Portekizli yıldız, sarı kırmızılıların hücum hattındaki kilit ismi olarak sahada yer alacak.
Haberde, Leao'nun zorlu müsabakaya özel olarak hazırlandığı belirtilirken, Okan Buruk'un takıma liderlik etmesini istediği 27 yaşındaki oyuncunun dribling yeteneği, kilit pasları ve son vuruşlardaki kalitesine güvendiği kaydedildi.
Sarı kırmızılı formayla 3 maça çıkan Rafael Leao, sahada kaldığı 140 dakikada takımına henüz skor katkısı veremedi.