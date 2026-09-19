TFF'den hakem kararları için yeni adım

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Trendyol Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmalarına ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hürriyet'te yer alan habere göre MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, maçların ardından 48 saat içinde kulüplerle doğrudan iletişime geçecek.
48 SAAT İÇİNDE BİLGİ VERECEK
Taylor'ın, kulüp yetkililerine tartışılan pozisyonlarda verilen hakem kararlarının doğru mu yanlış mı olduğunu aktaracağı belirtildi.
Böylece kulüplerin, maçlarda gündeme gelen hakem kararlarıyla ilgili doğrudan MHK Elit Hakem Direktörü'nden bilgi alması planlanıyor.
AMAÇ HAKEM TARTIŞMALARINI AZALTMAK
TFF'nin bu uygulamayla birlikte televizyon ve sosyal medyada hakem kararları üzerinden yapılan "doğru ya da yanlış" tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
48 SAAT İÇİNDE BİLGİ VERECEK
Taylor'ın, kulüp yetkililerine tartışılan pozisyonlarda verilen hakem kararlarının doğru mu yanlış mı olduğunu aktaracağı belirtildi.
Böylece kulüplerin, maçlarda gündeme gelen hakem kararlarıyla ilgili doğrudan MHK Elit Hakem Direktörü'nden bilgi alması planlanıyor.
AMAÇ HAKEM TARTIŞMALARINI AZALTMAK
TFF'nin bu uygulamayla birlikte televizyon ve sosyal medyada hakem kararları üzerinden yapılan "doğru ya da yanlış" tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.