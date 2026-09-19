Fenerbahçe'de 11 değişiyor: Asensio ve çift forvet planı

Fenerbahçe'de milli ara öncesinde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'i şekilleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, özellikle hücum hattı ve orta saha tercihleri konusunda farklı seçenekler üzerinde duruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kartal, Roma ve Gaziantep karşılaşmalarında 4-3-3 sistemini tercih etmişti. Son Gaziantep maçında Kante, Guendouzi ve İsmail birlikte görev yaptı.
ÜÇLÜDEN BİRİ KULÜBEYE
Eyüpspor karşılaşmasında bu üç futbolcudan birinin kulübeye geçmesi bekleniyor. Bu konuda ibrenin İsmail'i gösterdiği belirtildi.
İsmail Kartal, taktik çalışmalarda Lukaku ile Muriç'i birlikte denedi ancak çift forvet konusunda henüz son kararını vermedi. Kartal'ın bu tercihi yapması halinde kanatlarda Oğuz ve Greenwood'un görev alması bekleniyor.
4-2-3-1 DE SEÇENEKLER ARASINDA
Kartal'ın 4-2-3-1 sistemine dönmesi halinde Greenwood'u forvet arkasında kullanıp sağ kanatta Nene'ye şans verebileceği belirtildi.
Sağ bekte ise Mert'in sakatlığı sonrası hücum gücü daha yüksek olan Semedo'nun ilk 11'e dönmesi kesinleşti.
ASENSIO İKİNCİ YARIDA
Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan Marco Asensio'nun mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor.
Asensio'nun maçın ikinci yarısında oyuna dahil olacağı öğrenildi.
ÜÇLÜDEN BİRİ KULÜBEYE
Eyüpspor karşılaşmasında bu üç futbolcudan birinin kulübeye geçmesi bekleniyor. Bu konuda ibrenin İsmail'i gösterdiği belirtildi.
İsmail Kartal, taktik çalışmalarda Lukaku ile Muriç'i birlikte denedi ancak çift forvet konusunda henüz son kararını vermedi. Kartal'ın bu tercihi yapması halinde kanatlarda Oğuz ve Greenwood'un görev alması bekleniyor.
4-2-3-1 DE SEÇENEKLER ARASINDA
Kartal'ın 4-2-3-1 sistemine dönmesi halinde Greenwood'u forvet arkasında kullanıp sağ kanatta Nene'ye şans verebileceği belirtildi.
Sağ bekte ise Mert'in sakatlığı sonrası hücum gücü daha yüksek olan Semedo'nun ilk 11'e dönmesi kesinleşti.
ASENSIO İKİNCİ YARIDA
Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan Marco Asensio'nun mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor.
Asensio'nun maçın ikinci yarısında oyuna dahil olacağı öğrenildi.