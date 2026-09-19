Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş toplantı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti ve Gaziantep beraberliğinin ardından gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü antrenmanda futbolcularına seslenerek milli ara öncesindeki son maçta güzel futbol ve farklı bir galibiyet istedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kartal, oyuncularına yaptığı konuşmada, "Ligde beklemediğimiz sonuçlar aldık. Şimdiden 8 puan kaybettik. Artık kredimiz kalmadı. Milli maç arasına, Eyüpspor karşısında güzel bir futbol sergileyip, farklı bir galibiyet alarak girip, yeniden ayağa kalkmalıyız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe lige Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra Konya ve Samsun karşısında aldığı galibiyetlerle toparlandı. Ancak Kadıköy'deki Beşiktaş mağlubiyeti ve Gaziantep karşısında alınan beraberlik sonrası moraller yeniden bozuldu.
MİLLİ ARA MESAJI
Fenerbahçe, lige verilecek 3 haftalık milli ara öncesindeki son maçına yarın Eyüpspor karşısında çıkacak.
İsmail Kartal, milli arada yapılacak çalışmalarla ilgili de futbolcularına, "Birçok arkadaşımız Milli göreve gidecek. Ancak kalanlarla birlikte bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Eksiklerimizi belirleyip, daha çok çalışarak bunları gidereceğiz. Zirveden uzak kaldık ancak daha ligin çok başındayız. Biz Fenerbahçe gibi oynarsak, kısa sürede bu farkı kapatırız" dedi.
AZİZ YILDIRIM'IN ANTRENMANA KATILMASI BEKLENİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı öncesinde bugün yapacağı son antrenmana Başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerin de katılacağı öne sürüldü.
Başkan Yıldırım'ın takımla birlikte yemek yemesi, oyunculara ve teknik ekibe yönelik bir moral konuşması yapması bekleniyor.
Fenerbahçe lige Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra Konya ve Samsun karşısında aldığı galibiyetlerle toparlandı. Ancak Kadıköy'deki Beşiktaş mağlubiyeti ve Gaziantep karşısında alınan beraberlik sonrası moraller yeniden bozuldu.
MİLLİ ARA MESAJI
Fenerbahçe, lige verilecek 3 haftalık milli ara öncesindeki son maçına yarın Eyüpspor karşısında çıkacak.
İsmail Kartal, milli arada yapılacak çalışmalarla ilgili de futbolcularına, "Birçok arkadaşımız Milli göreve gidecek. Ancak kalanlarla birlikte bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Eksiklerimizi belirleyip, daha çok çalışarak bunları gidereceğiz. Zirveden uzak kaldık ancak daha ligin çok başındayız. Biz Fenerbahçe gibi oynarsak, kısa sürede bu farkı kapatırız" dedi.
AZİZ YILDIRIM'IN ANTRENMANA KATILMASI BEKLENİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı öncesinde bugün yapacağı son antrenmana Başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerin de katılacağı öne sürüldü.
Başkan Yıldırım'ın takımla birlikte yemek yemesi, oyunculara ve teknik ekibe yönelik bir moral konuşması yapması bekleniyor.