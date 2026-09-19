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Jakobs'tan sürpriz karar iddiası: Milli takımı bırakıyor

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 09:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jakobs'tan sürpriz karar iddiası: Milli takımı bırakıyor
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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Senegal'den 2stv'nin haberine göre Jakobs, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmemesinin ardından Senegal Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdi.

MİLLİ TAKIMDA 33 MAÇ

27 yaşındaki futbolcu, Senegal Milli Takımı formasıyla 33 karşılaşmaya çıktı.

Jakobs, bu maçlarda gol atamazken 2 asistlik katkı sağladı.

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