Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Senegal'den 2stv'nin haberine göre Jakobs, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmemesinin ardından Senegal Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdi.
MİLLİ TAKIMDA 33 MAÇ
27 yaşındaki futbolcu, Senegal Milli Takımı formasıyla 33 karşılaşmaya çıktı.
Jakobs, bu maçlarda gol atamazken 2 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIMDA 33 MAÇ
27 yaşındaki futbolcu, Senegal Milli Takımı formasıyla 33 karşılaşmaya çıktı.
Jakobs, bu maçlarda gol atamazken 2 asistlik katkı sağladı.