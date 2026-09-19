Beşiktaş'ın sezon başında Clermont'tan transfer ettiği İlhan Fakılı, kısa sürede siyah-beyazlı takımın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Marsilya karşısında attığı gol ve sergilediği performansla öne çıkan 20 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım kadrosuna da çağrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FRANSA'DA BAŞLADI
Futbola çocukluk yıllarında takip ettiği St. Etienne'in altyapısında başlayan İlhan Fakılı, burada "Teknik olarak rahat, fiziksel olarak güçsüz" değerlendirmesinin ardından 4. Lig ekibi Andrezieux-Boutheon'a geçti.
Genç futbolcu burada eksik yönleri üzerinde çalıştı ve 2024'te Clermont'a imza attı. Clermont'un 3. Lig takımı için transfer edilen İlhan, kısa sürede gösterdiği performansın ardından A Takım'ın bazı maçlarında kadroya dahil edildi.
SAKATLANDI, YENİDEN AYAĞA KALKTI
İlhan Fakılı, 2024-25 sezonu öncesinde eski kulübü St. Etienne ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönen genç futbolcu, geçen sezon Fransa Ligue 2'de düzenli forma giymeye başladı.
Gol ve asistleriyle dikkat çeken İlhan'ın, Fransa genç milli takımından gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Ardından Türkiye U21 Takımı'nın 2026'da Kosova ile oynadığı hazırlık maçında ay-yıldızlı formayı giyen İlhan, kariyerindeki yükselişi sürdürdü.
MARSİLYA KARŞISINDA ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla Marsilya karşısında dikkat çeken bir performans sergileyen İlhan Fakılı, karşılaşmada takımının kilidi açan golünü kaydetti. Genç futbolcunun bir vuruşu da direkten döndü.
Fransız basınının, St. Etienne'den ayrılışı, yaşadığı sakatlık ve Marsilya karşısındaki performansının ardından İlhan'ın hikâyesini "rövanş" olarak nitelendirdiği belirtildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İLGİLENDİ
İlhan Fakılı için geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Zeki Önder Özen'in ısrarları sonucunda siyah-beyazlı takıma kazandırılan 20 yaşındaki oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
MONTELLA'DAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasını Tüpraş Stadı'nda takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da İlhan Fakılı'nın performansından etkilendiği belirtildi.
Özellikle genç futbolcuyu takip etmek için karşılaşmaya gelen Montella'nın İlhan için, "Topla çok rahat. Pozisyon bilgisi de üst seviyede" şeklinde not aldığı aktarıldı.
İlhan Fakılı daha sonra A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Genç oyuncunun, bir hafta sonra Fransa'ya karşı oynanacak maçta forma giymeye hazırlandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA KAYBETMEDİ
Beşiktaş, bu sezon iç sahada çıktığı 7 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda toplam 19 gol attı.
Futbola çocukluk yıllarında takip ettiği St. Etienne'in altyapısında başlayan İlhan Fakılı, burada "Teknik olarak rahat, fiziksel olarak güçsüz" değerlendirmesinin ardından 4. Lig ekibi Andrezieux-Boutheon'a geçti.
Genç futbolcu burada eksik yönleri üzerinde çalıştı ve 2024'te Clermont'a imza attı. Clermont'un 3. Lig takımı için transfer edilen İlhan, kısa sürede gösterdiği performansın ardından A Takım'ın bazı maçlarında kadroya dahil edildi.
SAKATLANDI, YENİDEN AYAĞA KALKTI
İlhan Fakılı, 2024-25 sezonu öncesinde eski kulübü St. Etienne ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönen genç futbolcu, geçen sezon Fransa Ligue 2'de düzenli forma giymeye başladı.
Gol ve asistleriyle dikkat çeken İlhan'ın, Fransa genç milli takımından gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Ardından Türkiye U21 Takımı'nın 2026'da Kosova ile oynadığı hazırlık maçında ay-yıldızlı formayı giyen İlhan, kariyerindeki yükselişi sürdürdü.
MARSİLYA KARŞISINDA ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla Marsilya karşısında dikkat çeken bir performans sergileyen İlhan Fakılı, karşılaşmada takımının kilidi açan golünü kaydetti. Genç futbolcunun bir vuruşu da direkten döndü.
Fransız basınının, St. Etienne'den ayrılışı, yaşadığı sakatlık ve Marsilya karşısındaki performansının ardından İlhan'ın hikâyesini "rövanş" olarak nitelendirdiği belirtildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İLGİLENDİ
İlhan Fakılı için geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Zeki Önder Özen'in ısrarları sonucunda siyah-beyazlı takıma kazandırılan 20 yaşındaki oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
MONTELLA'DAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasını Tüpraş Stadı'nda takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da İlhan Fakılı'nın performansından etkilendiği belirtildi.
Özellikle genç futbolcuyu takip etmek için karşılaşmaya gelen Montella'nın İlhan için, "Topla çok rahat. Pozisyon bilgisi de üst seviyede" şeklinde not aldığı aktarıldı.
İlhan Fakılı daha sonra A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Genç oyuncunun, bir hafta sonra Fransa'ya karşı oynanacak maçta forma giymeye hazırlandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA KAYBETMEDİ
Beşiktaş, bu sezon iç sahada çıktığı 7 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda toplam 19 gol attı.