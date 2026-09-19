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İsmail Kartal: "Artık kredimiz kalmadı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor maçı öncesinde futbolcularına seslenerek 8 puan kaybettiklerini ve artık kredilerinin kalmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adamın karşılaşmada biri zorunlu olmak üzere ilk 11'de değişiklikler yapacağı belirtildi.

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calendar 19 Eylül 2026 10:18
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'Artık kredimiz kalmadı'
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Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti ve Gaziantep beraberliğinin ardından gözler Eyüpspor maçına çevrildi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, milli ara öncesindeki son karşılaşmada hem takımını motive etmeye hem de kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ARTIK KREDİMİZ KALMADI"

İsmail Kartal, dünkü antrenmanda futbolcularına yaptığı konuşmada son haftalarda yaşanan puan kayıplarına dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, "Ligde beklemediğimiz sonuçlar aldık. Şimdiden 8 puan kaybettik. Artık kredimiz kalmadı. Milli maç arasına, Eyüpspor karşısında güzel bir futbol sergileyip, farklı bir galibiyet alarak girip, yeniden ayağa kalkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe lige Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. Sarı-lacivertliler, Konya ve Samsun galibiyetlerinin ardından toparlanırken, Kadıköy'de Beşiktaş'a mağlup oldu ve son olarak Gaziantep ile berabere kaldı.

"FARKI KAPATIRIZ"

Kartal, milli ara dönemine ilişkin planını da oyuncularıyla paylaştı.

"Birçok arkadaşımız Milli göreve gidecek. Ancak kalanlarla birlikte bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Eksiklerimizi belirleyip, daha çok çalışarak bunları gidereceğiz. Zirveden uzak kaldık ancak daha ligin çok başındayız. Biz Fenerbahçe gibi oynarsak, kısa sürede bu farkı kapatırız" dedi.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Eyüpspor karşılaşmasında İsmail Kartal'ın ilk 11'de biri zorunlu, diğeri tercih nedeniyle olmak üzere değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Roma ve Gaziantep maçlarında sağ bekte görev yapan Mert Müldür, dünkü antrenmanda sakatlandı. Kartal'ın milli futbolcunun yokluğunda sağ bekte Semedo'ya forma vermesi bekleniyor.

LUKAKU YEDEĞE, MURIÇ 11'E

Gaziantep karşılaşmasına ileri uçta Lukaku ile başlayan Fenerbahçe'de Eyüpspor maçında forvette değişiklik yapılacağı belirtildi.

Belçikalı futbolcunun yedek kulübesinde başlaması, ileri uçta ise Vedat Muriç'in görev yapması bekleniyor.

Kartal'ın orta sahada Kante, Guendouzi ve İsmail üçlüsünü tercih edeceği, kanatlarda ise Greenwood ile Kerem'e forma vereceği aktarıldı.

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