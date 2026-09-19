Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı uyarısı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu Çorum FK beraberliğiyle açmasına rağmen, hemen toparlanarak ardından çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına önemli uyarılar geldiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Trabzonspor'daki hoca değişikliğine ve geçen sezon yaşanan bordo-mavili takım karşısında yaşanan 5 puan kaybına dikkat çekti.
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM"
Okan Buruk, dün son idman öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirirken, "Trabzonspor'un sezona istediği gibi başlayamaması hiçbirimizi yanıltmasın. Trabzon her zaman zor bir deplasmandır. Geçen sezon burada kaybetmiştik. Hoca değişimlerinin ardından takımlar reaksiyon gösterir. Bu maçta da mutlaka taraftarlarının ve yönetimin beklediği reaksiyonu vermek isteyecekler. Bizim de iyiye giden bir oyunumuz var. Bu maçı kazanmamız hem milli araya moralli girmemizi sağlayacak hem de yolumuza istediğimiz gibi devam etmemiz açısından önemli olacak" dediği öğrenildi.
"HERKESİN HAZIR OLMASINI İSTİYORUM"
Zorlu deplasmanda her oyuncusuna ihtiyacı olduğunu vurgulayan Okan Buruk'un şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Herkesin hazır olmasını istiyorum. Bu nedenle maça başlayanlar kadar, oyunu bitirenler de önemli. Biz bir ekibiz ve herkes bu özveriyi göstermeli. Zor bir deplasmana gidiyoruz ama kazanabilecek gücümüz var. Ben size güveniyorum."
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM"
Okan Buruk, dün son idman öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirirken, "Trabzonspor'un sezona istediği gibi başlayamaması hiçbirimizi yanıltmasın. Trabzon her zaman zor bir deplasmandır. Geçen sezon burada kaybetmiştik. Hoca değişimlerinin ardından takımlar reaksiyon gösterir. Bu maçta da mutlaka taraftarlarının ve yönetimin beklediği reaksiyonu vermek isteyecekler. Bizim de iyiye giden bir oyunumuz var. Bu maçı kazanmamız hem milli araya moralli girmemizi sağlayacak hem de yolumuza istediğimiz gibi devam etmemiz açısından önemli olacak" dediği öğrenildi.
"HERKESİN HAZIR OLMASINI İSTİYORUM"
Zorlu deplasmanda her oyuncusuna ihtiyacı olduğunu vurgulayan Okan Buruk'un şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Herkesin hazır olmasını istiyorum. Bu nedenle maça başlayanlar kadar, oyunu bitirenler de önemli. Biz bir ekibiz ve herkes bu özveriyi göstermeli. Zor bir deplasmana gidiyoruz ama kazanabilecek gücümüz var. Ben size güveniyorum."