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Beşiktaş'tan Leandro Trossard açıklaması

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 11:32
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Leandro Trossard açıklaması
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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRAVMATİK KEMİK ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Trossard'ın önceki maçlarda topuk bölgesine aldığı darbelerin ardından Erzurumspor FK karşılaşması sonrası ağrı yaşadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.

Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."

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