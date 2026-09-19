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Beşiktaş'ta Italiano'dan Ümit Akdağ planı

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, henüz siyah-beyazlı formayla süre alamadı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun milli arada genç stoperle daha yakından ilgileneceği ve sonrasında forma şansı verecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 11:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Italiano'dan Ümit Akdağ planı
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, henüz siyah-beyazlı formayla sahaya çıkmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 yaşındaki stoperle 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun genç oyuncu için milli ara sonrasını planladı.

HENÜZ SÜRE ALMADI

1.92 boyundaki savunmacı, Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Ümit Akdağ, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı.

MİLLİ ARADA YAKINDAN İLGİLENECEK

Beşiktaş, yarın Amed deplasmanına çıkacak ve ardından milli araya girecek.

Italiano'nun bu süreçte Ümit Akdağ ile daha yakından ilgileneceği ve milli aranın ardından genç savunmacıya süre vermeye başlayacak.

VLAHOVIC ÖRNEĞİ

Italiano'nun benzer bir yaklaşımı daha önce Dusan Vlahovic'e de uygulamıştı.

Vlahovic sahaya hemen ilk 11'de çıkmak istemesine rağmen Italiano doğru zamanı beklemiş, Sırp santrfor daha sonraki süreçte ilk 11'e dahil edilmişti.

İtalyan teknik adamın, oyuncuların isimlerinden bağımsız olarak benzer bir yaklaşımı sürdürüyor.

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