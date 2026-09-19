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Thomas Reis'ten derbi öncesi Salah ile özel görüşme!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray derbisi öncesi Muhammed Salah ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 12:35
Haber: Sabah
Thomas Reis'ten derbi öncesi Salah ile özel görüşme!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray derbisi öncesi en büyük hücum kozu Muhammed Salah'ı kilit rolde kullanmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir form grafiği yakalayan Mısırlı yıldız, derbide Reis'in sisteminde hücumun mutlak lideri olacak.

DERBİ ÖNCESİ ÖZEL GÖRÜŞME

Salah ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Alman teknik adam, dünya yıldızının enerjisini derbide tamamen hücuma saklamasını istiyor.

Takımın kolektif savunma disiplinine vurgu yapan Reis, topun hızla geri kazanıldığı anlarda Salah'ı topla buluşturup, hücumda serbest bir rol vereceğini açıkladı.

Derbiye son derece moralli giren Salah'ın, arkasında daha agresif top kazanan bir orta saha ve savunma hattıyla birlikte Galatasaray kalesinde daha fazla tehdit oluşturması bekleniyor.

SON 5 YILIN EN SKORERİ

Salah, Fırtına'da son 5 sezonun ilk 5 haftası dikkate alındığında en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı. Mısırlı sağ kanat, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-22'de ilk 5 haftada 4 gol kaydeden Nwakaeme ile aynı gol sayısına ulaştı.

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