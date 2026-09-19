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Galatasaray Trabzon'da serinin peşinde!

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, milli ara öncesi Trabzonspor deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Ligin en golcü takımı konumundaki sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de milli araya lider girmek istiyor.

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calendar 19 Eylül 2026 11:12
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray Trabzon'da serinin peşinde!
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Trendyol Süper Lig'de verilecek milli ara öncesi lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HATAYA YER YOK

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazandı ve Milli maçlar için verilecek ara öncesinde Trabzon'da da hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile birlikte ligde yenilmeyen takımlar olarak yer alıyor. Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon ligde Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u mağlup ederken, Çorum ile berabere kaldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Lider, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 2 maça çıktı. Bu maçlarda Sarı-Kırmızılılar, Erzurumspor'u 4-0, Başakşehir'i de 3-2'lik skorla mağlubiyet etmeyi başardı. Cim Bom, söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hücum istatistiklerinde de zirvede bulunuyor. SarıKırmızılılar ligde oynadığı 5 müsabakada rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Galatasaray'da ligde; Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez 1'er gol sevinci yaşadı.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Ligde son olarak geçtiğimiz sezonun son haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray namağlup serisini sürdürmek ve milli araya lider girmeyi hedefliyor.

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