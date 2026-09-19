Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaştı.



Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı Aston Villa 3-2 kazandı.



Aston Villa'nın gollerini,

Conor Gallagher ve 90+8. dakikada Jan Paul van Hecke'den geldi. Roberto De Zerbi'nin ekibi, bu sezon ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.



Bu sonuçla birlikte ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Aston Villa, puanını 4'e yükseltti. Ligde galibiyeti bulunmayan Tottenham ise 2 puanda kaldı.



Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Aston Villa ise Brentford'u ağırlayacak.



45+4. dakikada Johan Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Emiliano Buendia kaydetti.Tottenham'ın golleri ise 86. dakikadaAston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.Unai Emery'nin ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında ise 24 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.