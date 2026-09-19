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Aston Villa ilk kez güldü, Tottenham golle tanıştı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 16:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa ilk kez güldü, Tottenham golle tanıştı!
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaştı. 

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı Aston Villa 3-2 kazandı. 

Aston Villa'nın gollerini,  45+4. dakikada Johan Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Emiliano Buendia kaydetti. 

Tottenham'ın golleri ise 86. dakikada Conor Gallagher ve 90+8. dakikada Jan Paul van Hecke'den geldi. Roberto De Zerbi'nin ekibi, bu sezon ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla birlikte ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Aston Villa, puanını 4'e yükseltti. Ligde galibiyeti bulunmayan Tottenham ise 2 puanda kaldı. 

Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Aston Villa ise Brentford'u ağırlayacak.
 FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Unai Emery'nin ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında ise 24 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

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