Yalnız geldi, yıldız oldu: Olaitan Beşiktaş'ı sırtlıyor!

SPORX DETAY | Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, siyah-beyazlı takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SESSİZ SEDASIZ GELDİ
İstanbul'a transferi için geldiğinde havalimanında kendisini karşılayan taraftar bulunmayan Olaitan, Beşiktaş kariyerine sessiz bir başlangıç yapmıştı.
Geçtiğimiz sezonun sonunda performansı nedeniyle eleştirilen ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen 24 yaşındaki futbolcunun kaderi, Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle değişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Yeni teknik direktörün vazgeçilmezleri arasına giren Beninli oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 12 karşılaşmada 6 asistlik performans sergiledi.
İstanbul'a transferi için geldiğinde havalimanında kendisini karşılayan taraftar bulunmayan Olaitan, Beşiktaş kariyerine sessiz bir başlangıç yapmıştı.
YOLLARIN AYRILMASI PLANLANDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, İstanbul'a geldi!pic.twitter.com/9pcLNPwSdZ
— Sporx (@sporx) February 3, 2026
Geçtiğimiz sezonun sonunda performansı nedeniyle eleştirilen ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen 24 yaşındaki futbolcunun kaderi, Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle değişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Yeni teknik direktörün vazgeçilmezleri arasına giren Beninli oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 12 karşılaşmada 6 asistlik performans sergiledi.