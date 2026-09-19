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Yalnız geldi, yıldız oldu: Olaitan Beşiktaş'ı sırtlıyor!

Beşiktaş'a geldiğinde havalimanında tek bir taraftarın bile karşılamadığı, sezon sonunda gönderilmesi planlanan Junior Olaitan, Vincenzo Italiano'yla birlikte küllerinden doğdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 14:23 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yalnız geldi, yıldız oldu: Olaitan Beşiktaş'ı sırtlıyor!
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SPORX DETAY | Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, siyah-beyazlı takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SESSİZ SEDASIZ GELDİ

İstanbul'a transferi için geldiğinde havalimanında kendisini karşılayan taraftar bulunmayan Olaitan, Beşiktaş kariyerine sessiz bir başlangıç yapmıştı.

YOLLARIN AYRILMASI PLANLANDI

Geçtiğimiz sezonun sonunda performansı nedeniyle eleştirilen ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen 24 yaşındaki futbolcunun kaderi, Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle değişti.



BU SEZON NE YAPTI?

Yeni teknik direktörün vazgeçilmezleri arasına giren Beninli oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 12 karşılaşmada 6 asistlik performans sergiledi.



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