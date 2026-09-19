Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde Papara Park'ın zeminiyle ilgili endişeleri azaltan bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon'da etkili olan yoğun yağışa rağmen stadyumun zemini iyi durumda olduğu görüntülendi.
Papara Park'ta yer alan vakum sisteminin aktif şekilde çalıştığı ve saha üzerinde su birikmesine engel olduğu belirtildi.
Karşılaşmanın mevcut koşullarda planlandığı şekilde oynanmasının önünde zemin kaynaklı herhangi bir engel bulunmadığı aktarıldı.
Papara Park'ta yer alan vakum sisteminin aktif şekilde çalıştığı ve saha üzerinde su birikmesine engel olduğu belirtildi.
Karşılaşmanın mevcut koşullarda planlandığı şekilde oynanmasının önünde zemin kaynaklı herhangi bir engel bulunmadığı aktarıldı.