Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a kritik davet!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkan Ali Koç'un Maltepe projesi için bir araya gelmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u arayarak kulüp binasına davet edecek. Görüşmede Ali Koç'un Maltepe projesinde ne ölçüde yer alacağı konuşulacak.
Hamzaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u arayarak kulüp binasına davet edecek. Ali Koç'la Maltepe projesine ne kadar dahil olacağını konuşacaklar. Ali Koç'tan gelecek cevaba göre Hakan Safi'yi de bu projeye dahil edip üçlü bir konsorsiyum olarak bu işi yapabilirler."
Ali Koç'un vereceği cevaba göre Hakan Safi'nin de sürece dahil edilmesi ve projenin Aziz Yıldırım, Ali Koç ile Hakan Safi'den oluşacak üçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülmesi gündemde.
Hamzaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u arayarak kulüp binasına davet edecek. Ali Koç'la Maltepe projesine ne kadar dahil olacağını konuşacaklar. Ali Koç'tan gelecek cevaba göre Hakan Safi'yi de bu projeye dahil edip üçlü bir konsorsiyum olarak bu işi yapabilirler."
Ali Koç'un vereceği cevaba göre Hakan Safi'nin de sürece dahil edilmesi ve projenin Aziz Yıldırım, Ali Koç ile Hakan Safi'den oluşacak üçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülmesi gündemde.