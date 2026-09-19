Lazar Markovic'in yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK formaları giyen Lazar Markovic, kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 32 yaşındaki Sırp futbolcu, Sırbistan Ligi'nde 9. sırada yer alan FK Cukaricki ile sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Benfica, Liverpool, Sporting Lizbon, Hull City, Fulham ve Partizan gibi takımlarda da görev yapan Markovic, Türkiye macerasına 2015 yılında Fenerbahçe'ye kiralanarak başlamıştı.
Tecrübeli kanat oyuncusu daha sonra Gaziantep FK ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de mücadele etmişti. Markovic, son transferiyle birlikte ülkesi Sırbistan'a dönmüş oldu.
Kariyerinde Benfica, Liverpool, Sporting Lizbon, Hull City, Fulham ve Partizan gibi takımlarda da görev yapan Markovic, Türkiye macerasına 2015 yılında Fenerbahçe'ye kiralanarak başlamıştı.
Tecrübeli kanat oyuncusu daha sonra Gaziantep FK ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de mücadele etmişti. Markovic, son transferiyle birlikte ülkesi Sırbistan'a dönmüş oldu.