Atletico Madrid'e derbi öncesi Alvarez müjdesi!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde Real Madrid ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli teknik adam, Julian Alvarez'in sakatlığını atlattığını ve Real Madrid derbisinin kadrosunda yer alacağını söyledi.
Diego Simeone, "Alvarez bizimle olacak. İlk 11'de mi olacak, oyuna sonradan mı dahil olacak bunun kararını vereceğiz." sözlerini sarf etti.
Atletico Madrid ve Real Madrid, ligde pazar günü karşı karşıya gelecek.
Diego Simeone, "Alvarez bizimle olacak. İlk 11'de mi olacak, oyuna sonradan mı dahil olacak bunun kararını vereceğiz." sözlerini sarf etti.
Atletico Madrid ve Real Madrid, ligde pazar günü karşı karşıya gelecek.