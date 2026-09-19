Bugün
20:00
Trabzonspor
Galatasaray
Bugün
17:00
Arca Çorum
Alanyaspor
Bugün
17:00
Kocaelispor
Gaziantep FK
Bugün
20:00
Başakşehir
Gençlerbirliği
Bugün
17:00
Keçiörengücü
Sivasspor
Bugün
17:00
Sarıyer
Boluspor
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Karagümrük
Bugün
20:00
Batman Petrolspor
Bursaspor
Bugün
16:30
Mönchengladbach
Mainz 05
Bugün
16:30
E. Frankfurt
Freiburg
Bugün
16:30
Hamburger SV
FC Köln
Bugün
16:30
Werder Bremen
Augsburg
Bugün
19:30
VfB Stuttgart
B. Dortmund
CANLI
68'
Tottenham
0
Aston Villa
2
Bugün
17:00
Brighton
Arsenal
Bugün
17:00
Everton
Ipswich Town
Bugün
17:00
Newcastle
Hull City
Bugün
19:30
N. Forest
Coventry City
CANLI
Osasuna
1
Rayo Vallecano
0
Bugün
17:15
Athletic Bilbao
Alaves
Bugün
19:30
Celta Vigo
Racing Santander
Bugün
22:00
Sevilla
Barcelona
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
1'
Bologna
0
Torino
0
CANLI
2'
Udinese
0
Cagliari
0
Bugün
19:00
Roma
Inter
Bugün
21:45
Venezia
Lazio
Bugün
18:15
Paris FC
Strasbourg
Bugün
21:45
Angers
Troyes
Bugün
21:45
Le Mans
Lorient
Bugün
21:45
Lyon
Rennes
Bugün
21:45
Toulouse
Le Havre

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kafilesi belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 15:07 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 15:22
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kafilesi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4 İSİM KAMP KADROSUNDA YOK!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.