Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kafilesi belli oldu!

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 İSİM KAMP KADROSUNDA YOK!
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.